Senac abre inscrições para palestras gratuitas em Natal, Mossoró, Assú e Caicó

O sistema Fecomércio RN, através do Senac, promove mais um ciclo de palestras e workshops gratuitos. Este mês, a ação começa no dia 25 e se estende até 31, contemplando as cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Assú.

Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente no site www.rn.senac.br, ou de forma presencial, nas unidades onde ocorrem as palestras. Serão 17 opções de capacitação, nas áreas de Ambiente e Saúde; Beleza; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Turismo, Hospitalidade e Lazer.

Entre janeiro e setembro, mais de 3.800 pessoas já foram beneficiadas. O objetivo da iniciativa é orientar os participantes nas áreas de formação profissional, buscando ampliar as oportunidades para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Todos os temas das palestras têm relação com o portfólio do Senac, que oferece mais de 350 cursos em diversas áreas de atuação.

Todos os participantes receberão certificados, ao fim dos treinamentos. Outras informações estão disponíveis no telefone: (84) 4005.1000.

– Confira a programação completa:

25/10/2016

9h às 11h: Workshop: automaquiagem (Centro)

9h às 11h: O Profissional Maitre no Mercado de Trabalho (Barreira Roxa)

19h às 21h: O Profissional de Guia de Turismo Nacional (Barreira Roxa)

26/10/2016

19h às 21h: Cabeleireiro: qualificação profissional como diferencial competitivo (Caicó)

19h às 21h: Oratória: Dicas de como falar bem (Centro)

19h às 21h: Estratégias de Vendas em Tempos de Crise (Centro)

19h às 21h: Técnicas de Degustação, Avaliação e Reconhecimento dos Vinhos (Barreira Roxa)

9h às 11h: Workshop: Cerimonial e Protocolo para Eventos (Barreira Roxa)

27/10/2016

19h às 21h: O Profissional Concierge no Mercado de Trabalho (Barreira Roxa)

19h às 21h: Workshop: Introdução ao Estudo da Cachaça (Barreira Roxa)

28/10/2016

19h às 21h: A formação continuada do profissional de enfermagem: Importância e possibilidades (Mossoró)

13h30 às 15h30: Ferramentas para BI no Excel (Alecrim)

13h30 às 15h30: Utilize o Office 365 e compartilhe seus documentos (Alecrim)

15h40 às 17h30: Modele seu Software usar UML (Alecrim)

19h às 21h: A interação das Redes Sociais no Mercado de Trabalho (Zona Norte)

19h às 21h: NR6 – EPI Uso, conservação e guarda (Assú)

31/10/2016

19h às 21h: O poder da oratória para o marketing pessoal (Mossoró)