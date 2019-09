Seminário sobre democracia traz ao Brasil Angela Davis e Patricia Hills Collins

Um grande seminário com 50 convidados nacionais e internacionais pretende discutir as origens, os limites e as perspectivas da Democracia no Brasil no mundo entre os dias 15 e 19 de outubro, em São Paulo.

Organizado pela Editora Boitempo e pelo Sesc-SP, o seminário “Democracia em Colapso” vai trazer ao país nomes de peso como a filósofa, professora e ativista estadunidense Angela Davis – que fará a conferência de encerramento do encontro.

Entre os debatedores internacionais, virão ainda o pesquisador Michael Löwy (França/Brasil), a socióloga Patricia Hill Collins (EUA) e a escritora e historiadora Silvia Federici (Itália/EUA).

Os cinco dias de evento terão nove debates, duas palestras e um curso sobre Democracia com a participação da professora Marilena Chauí (veja programação completa abaixo).

As inscrições devem ser feitas no site do Sesc-SP a partir do dia 25 de setembro ou presencialmente na Central de Atendimento das unidades, a partir das 14h.

Programação

Curso “A democracia pode ser assim: história, formas e possibilidades”.

Mediação de Paula Almeida e Daniela Mussi

15 de outubro , das 12h às 14h, aula 1: História da democracia, com Marilena Chaui.

16 de outubro , das 10h às 12h, aula 2:| História da democracia na América Latina, com Antonio Carlos Mazzeo.

17 de outubro , das 10h às 12h, aula 3: Democracia e revolução, com Virgínia Fontes.

18 de outubro , das 10h às 12h, aula 4: Formas de organização política: partidos, sindicatos, movimentos sociais , com Luis Felipe Miguel.

Ciclo de debates

15 de outubro

17h – TRABALHO E OS LIMITES DA DEMOCRACIA NO BRASIL. Debate com Vladimir Safatle, Ricardo Antunes e Laura Carvalho. Mediação de Bianca Pyl (Le Monde Diplomatique)

20h – MULHERES E CAÇA ÀS BRUXAS. Palestra de Silvia Federici, comentários de Bianca Santana. Mediação de Eliane Dias.

16 de outubro

14h – FAMÍLIA, RELIGIÃO E POLÍTICA. Debate com Amanda Palha, Pastor Henrique Vieira e Flávia Biroli. Mediação de Andrea Dip (Agência Pública)

17h – JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

Debate com Alysson Mascaro, Luiz Eduardo Soares e Thula Pires. Mediação de Amanda Audi (The Intercept Brasil)

20h – FEMINISMO NEGRO E A POLÍTICA DO EMPODERAMENTO. Palestra de Patricia Hill Collins, comentários de Raquel Barreto. Mediação de Winnie Bueno.

17 de outubro

14h – COMUNICAÇÃO E HEGEMONIA CULTURAL. Debate com Ferréz, Christian Dunker e Esther Solano. Mediação de Claudia Motta (Rede Brasil Atual).

17h – POR UMA ECONOMIA PARA OS 99%. Debate com Leda Paulani, Ludmila Costhek Abílio e Eduardo Moreira. Mediação de Juliana Borges (CartaCapital).

20h – CRISE DA DEMOCRACIA E ANTICAPITALISMO NO SÉCULO XXI. Debate com Michael Löwy, Sabrina Fernandes e Ruy Braga. Mediação de Débora Baldin.

18 de outubro

14h – EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE. Debate com Jones Manoel, Aniely Silva e Daniel Cara. Mediação de Tory Oliveira (Revista Nova Escola).

17h – O QUE RESTA DA DITADURA? Debate com Maria Rita Kehl, Renan Quinalha e Janaína de Almeida Teles. Mediação de Pedro Venceslau (O Estado de S. Paulo).

20h – JORNALISMO E DEFESA DA DEMOCRACIA. Debate com Juca Kfouri (CBN/TVT), Marina Amaral (Agência Pública) e Patricia Campos Mello (Folha de S.Paulo). Mediação de Daniela Pinheiro (Revista Época).

19 de ouubro

16h – A LIBERDADE É UMA LUTA CONSTANTE. Conferência de Angela Davis. Mediação de Adriana Ferreira da Silva (Marie Claire Brasil).

Edição: João Paulo Soares

Brasil de Fato