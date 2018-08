Seminário Prazer em Ler chega à 12ª edição com grandes nomes da literatura e foco nos espaços de leitura do RN

Escritores, ilustradores e educadores do Rio Grande do Norte, além de gestores de cultura e educação, estarão presentes no 12º Seminário Potiguar Prazer em Ler, cujo tema será “Tem Biblioteca na Rede”. O evento é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), em parceria com o Instituto C&A, nos dias 16 e 17 de agosto, na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, em Natal. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo e-mail [email protected]

O Prazer em Ler tem se consolidado como importante momento de discussão de políticas públicas de acesso ao livro e às bibliotecas no Estado e como ponto de partida para o desenvolvimento de ações relacionadas à leitura. O encontro reúne grandes nomes da literatura potiguar e nacional, como Ilan Brenman, de São Paulo, autor de mais de 70 livros e considerado um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, e a escritora potiguar Ana Cláudia Trigueiro, que tem sete obras publicadas e retrata o RN em contos e romances.

A programação conta com debates, palestras, clubes de leitura, diálogos com autores, leituras públicas e sorteios de livros. Este ano, o IDE também comemora a criação da Rede Potiguar de Bibliotecas, criada com o objetivo de cadastrar todos os espaços de leitura do RN e promover, de maneira interligada, ações como concursos, gestão de acervo, eventos literários e, ainda, proporcionar o controle social. “Demos um grande passo no fortalecimento do acesso à leitura com a criação da Rede, o que também é resultado da discussão que fizemos no seminário do ano passado, que teve como tema as políticas públicas de leitura e de bibliotecas. Nesta edição, vamos fortalecer a discussão, além de promover encontros de leitores e autores”, comemora Evania Oliveira, educadora e diretora do IDE.

A programação também conta com o escritor, ilustrador e designer pernambucano André Neves; Dilvia Ludvichak, de São Paulo, escritora, coordenadora nacional da Paulus Editora e conselheira editorial da Revista Páginas Abertas; o potiguar Diógenes da Cunha Lima, advogado, produtor cultural, escritor e presidente da Academia Norte-Riograndense de Letras; Gabrielle Tanus, professora do curso de Biblioteconomia da UFRN; Marco Haurélio, escritor, editor e folclorista, de São Paulo; Salizete Freire, poeta, educadora e escritora potiguar; Sebastião Lopes Neto, bibliotecário da UERN; e Tereza Custódio, que ganhou o prêmio da União Brasileira de Escritores UBE/RJ pelo Romance “O Bálsamo”, publicado pela editora portuguesa Chiado.

Para ser realizado, o 12º seminário Potiguar Prazer em Ler tem as parcerias do Instituto C&A, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José de Mipibu, da Secretaria Municipal de Educação de Natal, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte, das Editoras Paulinas e Paulus e de instituições apoiadoras, a exemplo da Comunique Editora e da CJA Edições.