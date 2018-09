Semarh promove oficinas sobre situação das nascentes do rio Apodi-Mossoró

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) está promovendo oficinas para discutir a situação das nascentes do Rio Apodi-Mossoró. Os eventos iniciaram na última terça-feira (18) e prosseguem até o dia 27 deste mês, nos municípios de Coronel Joao Pessoa, Dr. Severiano, Martins, Portalegre, Luís Gomes, Tenente Ananias e São Miguel.

O objetivo das oficinas é apresentar o diagnóstico produzido pela Semarh no âmbito do programa “Plantadores de Água” e montar um plano de trabalho, em conjunto com a sociedade das bacias.

Para produção do diagnóstico foi realizado um trabalho de campo, identificando os principais problemas, cadastrando proprietários rurais e conversando com os gestores de municípios onde existem nascentes perenes.

“Identificamos 59 nas nascentes perenes e percebemos que a maioria delas se encontra com algum grau de antropização, ou seja, níveis variados de degradação causada por interferência humana”, destaca Mairton França, Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

“Nesses eventos vamos discutir quais iniciativas ambientais deverão ser executadas e quem pode auxiliar nas ações. Também vamos escolher um grupo para ser capacitado e funcionar como multiplicadores” explicou a Coordenadora de Meio Ambiente e Saneamento da Semarh, Clara Câmara.

A Semarh criou o programa “O Plantadores de Água” para auxiliar no processo de recuperação ambiental das nascentes dos rios potiguares, bem como conscientizar a população do entorno acerca dos cuidados e os usos devidos das áreas que circundam o local de preservação. A próxima bacia hidrográfica a ser trabalhada é a do rio Potengi.

Hoje, a oficina acontecerá na Câmara de Vereadores do município de Coronel João Pessoa, às 14 hs. Segue em anexo a programação dos eventos da próxima semana.