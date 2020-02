Semarh inicia processo de criação da Política de reúso de águas

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) promoveu na manhã desta terça-feira (04) a primeira reunião para discutir a elaboração da minuta de lei que dispõe sobre a Política Estadual de reúso das águas.

Participaram do encontro os membros da comissão criada por portaria do secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, João Maria Cavalcanti, com objetivo de elaborar a legislação. O grupo é formado por técnicos da Semarh, do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN).

“Esse primeiro contato foi pra gente explicar a proposta ao grupo, escutar um pouco das ideias de cada representante, uma vez que temos especialistas e técnicos com experiência nas suas respectivas áreas, e apresentar o calendário de atividades” explica Robson Henrique, Coordenador de Meio Ambiente e Saneamento da Semarh.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 11 de março e na oportunidade os membros da comissão irão apresentar as primeiras proposições bem como discutir a viabilidade das ideias. Entre as atividades que integram o cronograma proposto, consta um seminário para contribuições da sociedade civil e palestras sobre o tema.

“Investir na política de reuso é adotar mais uma ferramenta para otimizar a gestão hídrica com uso de práticas sustentáveis visando o desperdício de recursos e também o desenvolvimento regional, uma vez que a água é canalizada para atividades econômicas” frisou João Maria durante o encontro.

A condução dos trabalhos está sendo coordenada pela Semarh, através da Coordenadoria de Meio Ambiente e Saneamento (Comeas), que tem como uma das atribuições elaborar a política e propor alternativas técnicas para reúso das águas proveniente de efluentes.

