Semana Nacional de Agricultura Familiar será celebrada em julho

A Lei 13.776/2018 inclui no calendário oficial a Semana Nacional da Agricultura Familiar, a ser celebrada na semana em que cair o 24 de julho.

Nessa data, em 2006, foi sancionada a Política Nacional de Agricultura Familiar. Durante o debate do projeto de lei no Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, lembrou a importância da agricultura familiar, que emprega pelo menos 5 milhões de famílias no país.

Durante a Semana Nacional da Agricultura Familiar, estão previstos eventos e atividades educacionais em todo o Brasil, como palestras e seminários de temas como assistência técnica e extensão rural, financiamento, cooperativismo, capacitação profissional e agroindustrialização.