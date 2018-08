Semana Mundial de Aleitamento Materno começa nesta quarta-feira

O dia primeiro de agosto é marcado no Brasil com o início da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Até o dia sete, o Ministério da Saúde promove atividades para incentivar o aleitamento em todo o país. O objetivo é conscientizar sobre a importância que o leite humano tem para o crescimento dos bebês e desenvolvimento da sociedade.

“Todos os estudos, todas as informações comprovam que a amamentação salva, evita a mortalidade infantil, ela fortalece a criança, ela é como todas as demais vacinas depois do nascimento. O aleitamento é uma primeira vacina que é dada, porque o leite materno, ele traz ali ajudas significativas para o desenvolvimento da criança”, afirma ministro da Saúde Gilberto Occhi.

Mas não é só a primeira semana de agosto que é dedicada ao aleitamento materno. O mês inteiro ganhou o título de “Agosto Dourado”, no ano passado. De acordo com a Lei 13.435, neste mês as ações são intensificadas. Os profissionais da saúde aumentam a divulgação dos benefícios da amamentação. Isso, porque, de acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Edson Ferreira, o leite materno deve ser a primeira experiência do bebê após o nascimento.

“Quanto mais amamentação, menos as crianças ficam com complicações. Não há mais discussão. Já está estabelecido, que é menos doença respiratória, gastrointestinal, além do vínculo afetivo.”

Neste ano, o slogan da Semana Mundial de Aleitamento Materno é “Amamentação é a base da vida”. A semana foi idealizada pela WABA (Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno). Aqui no Brasil, ela existe desde 2009 e todos os estados são aliados. As Secretarias de Saúde são aliadas e investem na divulgação do aleitamento materno.