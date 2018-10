Semáforos de rodovias federais passarão a funcionar com sistema intermitente

A partir do dia 26 de outubro, no horário compreendido das 23h às 5h, os semáforos localizados em rodovias federais em Mossoró irão funcionar no sistema amarelo intermitente (amarelo piscando), que indica ao motorista atenção e cuidado, com o limite de passar no semáforo com a velocidade máxima de 30 km/h . A decisão foi tomada durante reunião entre a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito do município, a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal.

“O objetivo é o de minimizar situações de risco, com relação à parada nos semáforos no período noturno. Com 30 dias após a efetivação da alteração, vamos nos reunir novamente para avaliar os efeitos das mudanças”, destacou o secretário de Segurança Pública do município, Sócrates Vieira.

A reunião atendeu demanda do Ministério Público Federal. A alteração não traz prejuízos à operação normal dos equipamentos de controle dos semáforos.