Sem previsão de pagamento pelo Estado, pensionistas acumulam dívidas

Pensionistas que recebem mais de R$ 4 mil ainda aguardam, sem previsão de quando irão receber, o pagamento do Governo do Estado. O atraso, reclamam, está fazendo com que tenham de pagar juros e impedido ainda a compra de itens como remédios.

“A pensão é a única renda que tenho. Nesses 21 dias de atraso no pagamento, já estou contabilizando mais de R$ 300 em juros, valor que não vai ser compensado pelo Estado. Pior que, como pensionista, não posso fazer nada além de esperar”, afirma Eliane Maria Pires.

A pensionista conta que já procurou o Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais (IPE/RN) à procura de explicações e de uma previsão de quando irá receber o pagamento, mas, até agora,

Na semana passada, o Governo do Estado anunciou o pagamento dos servidores ativos e inativos, além de 8.313 pensionistas cujos salários chegam a R$ 4 mil, o que representa aproximadamente 80% dos pensionistas do Estado. Somados, estes servidores representam 98% da folha, um total de 110.258 pessoas.

O Estado informou ainda que o pagamento dos 2.245 pensionistas restantes deverá ser creditado a partir da disponibilidade de recursos, dentro do mês de setembro, sem apontar, porém uma data para o pagamento.

“O Governo do Estado nos diz para esperar, sem dar uma previsão de quando irá nos pagar, mas as contas dos pensionistas não esperam. Só porque recebemos mais de R$ 4 mil não quer dizer que não temos contas a pagar, famílias a sustentar”, conta Eliane Maria.