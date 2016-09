Seleção para estagiário-conciliador do TJRN tem 1.106 concorrentes inscritos

A Escola da Magistratura do RN (Esmarn) divulgou nesta segunda-feira, 19 de setembro, a lista definitiva de candidatos inscritos para o processo seletivo para a contratação de estagiários conciliadores pelo Tribunal de Justiça do RN. Ao todo, são 1.106 inscritos, sendo 915 concorrentes para as 100 vagas destinadas ao curso de Direito e 191 concorrentes para as 16 vagas destinadas para a área de Psicologia. Os aprovados atuarão em unidades do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) ou dos Juizados Especiais do RN.

Os candidatos farão provas objetivas no dia 25 de setembro, nas cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim. A prova deverá conter 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa e 40 de disciplinas específicas de cada área. O resultado final com os aprovados está previsto para o dia 14 de outubro. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser visto AQUI .

Os estagiários-conciliadores poderão ter jornada semanal de 20h, recebendo bolsa de R$ 1 mil, ou de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 1.500. Os estudantes contam ainda com auxílio-transporte na quantia de R$ 127,60. O estágio para conciliador terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Vagas

Para o curso de Direito, o Cejusc Natal tem 50 vagas previstas; a unidade de Mossoró tem 20 vagas, enquanto Parnamirim conta com 10 vagas e Currais Novos com duas. Os Juizados Especiais de Macaíba, Caicó, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macau e Pau dos Ferros tem duas vagas previstas cada. Já os Juizados de Assu, Nova Cruz, Santa Cruz, João Câmara, Apodi e Areia Branca contam com uma vaga cada.

Para o curso de Psicologia, os estagiários-conciliadores serão distribuídos entre as unidades do Cejusc: Natal (6), Mossoró (5), Parnamirim (3) e Currais Novos (2).

TJRN.