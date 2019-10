Seleção não passa de empate com Senegal em amistoso

Time de Tite não vence desde o final da Copa América

O jogo

O Brasil chegou a dar a impressão de que não teria dificuldades de sair com a vitória, pois abriu o marcador aos 8 minutos do primeiro tempo. Philippe Coutinho lança Gabriel Jesus na ponta direita e o atacante toca em profundidade para Roberto Firmino, que toca por cobertura para vencer o goleiro Gomis.

Mas com o passar do tempo a equipe africana melhorou na partida, em especial nas jogadas do atacante Mané. E foi justamente dos pés do jogador do Liverpool que surgiu o lance do gol do empate. Aos 45 minutos, Mané avança pela ponta esquerda e é derrubado por Marquinhos na grande área. Pênalti, que é cobrado com força por Diédhiou para deixar tudo igual.

No segundo tempo a igualdade se manteve, e o Brasil chegou à terceira partida consecutiva sem vitória.

100 jogos

O jogo entre Brasil e Senegal tinha um significado especial para um jogador, Neymar. O camisa 10 do time brasileiro disputou hoje a partida de número 100 pela equipe. Porém, o atacante do PSG teve uma atuação discreta.

O Brasil volta a entrar em campo no próximo domingo, a partir das 9h (horário de Brasília), quando enfrenta a Nigéria, também em Singapura.