Seleção feminina de rugby vence a anfitriã nos Jogos Pan-Americanos

No terceiro dia de disputas nos Jogos Pan Americanos de Lima, o Brasil conseguiu bons resultados no vôlei de praia. As mulheres venceram o jogo e os homens venceram apenas um set, suficiente para garantir vaga direto nas quartas de final. Também teve rugby feminino – com massacre do Brasil em cima das donas da casa – e masculino, além de patinação artística.

Rugby

As seleções brasileiras masculina e feminina de rugby estrearam hoje (26). O time masculino ficou no empate contra o Chile, por 14 a 14, já o time feminino venceu o Peru por 33 a 5. As duas seleções voltam a campo amanhã para duas partidas cada, uma pela manhã e outra à tarde, para definir a classificação à próxima fase.

A seleção feminina venceu o Peru sem dificuldades. A seleção anfitriã até chegou a abrir o placar, mas o gosto da vitória durou pouco. Pouco mais de três minutos depois o Brasil empatou com Rafaela Zanellato e passou à frente com a conversão de dois pontos. No segundo tempo, Isadora Cerullo ampliou e em menos de quatro minutos marcou outros dois tries. Raquel Cristina Kochhhann fechou a goleada.

Agência Brasil