A seleção brasileira feminina de basquete conquistou no último fim de semana o título do Sul-Americano sub-14. A final aconteceu em Guayaquil, no Equador. As brasileiras venceram a Argentina por 52 a 38 e terminaram sua campanha invictas.

No time, está a pernambucana Alexia Dagba, filha de senegaleses e que em Pernambuco joga na Associação Adrianinha de Basketball (AADB).

Brasil de Fato