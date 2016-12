Seguro DPVAT ficará 37% mais barato no próximo ano

A partir de 1º de janeiro de 2017, os valores cobrados de motoristas e motociclistas pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) serão reduzidos em 37%. A mudança é válida para 10 categorias de veículos, atendendo a resolução da Superintendência de Seguros Privados (Susep), e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 21 de dezembro.

O valor cobrados a donos de automóveis particulares e táxis cairá de R$ 101,10 para R$ 63,69. Os proprietários de motocicletas passarão a pagar R$ 180,65 em vez dos atuais R$ 286,75. Já a cobrança de ônibus sairá de R$ 390,84 para R$ 246,23.

Caminhões e caminhonetes passarão a pagar R$ 66,66 (era de R$ 105,81) e para os donos de Ciclomotores de até 50 cilindradas, as chamadas “cinquentinhas”, a taxa foi reduzida de R$ 130 para R$ 81,90. Os valores podem ser parcelados em até três vezes.

Apesar das mudanças na cobrança do DPVAT, o valor da indenizações do seguro não mudou e continua sendo de até R$ 2.700 para despesas médicas, de R$ 13.500 em caso de morte e de até R$ 13.500 por invalidez permanente. A Susep reduziu os valores do DPVAT porque o número de indenizações pagas, principalmente, em casos de invalidez.

A Superintendência também modificou porcentuais de repasse do seguro, como destinado para a corretagem média, que caiu de 0,7% para 0,59%. Já o valor destinado às despesas administrativas subiu de 4,75% para 5,35%. Já os percentuais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) não foram alterados e permanecem em 45% e 5%, respectivamente.