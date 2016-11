Seguranças do Hospital Regional Tarcísio Maia estão com salários atrasados há três meses

Os seguranças da Behring Segurança Privada que atuam na vigilância do Hospital Regional Tarcísio Maia, do Hospital da Mulher e do Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró, estão com salários atrasados há três meses. A empresa informa que o problema se deve ao atraso no pagamento por parte da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) no mesmo período.

“Nós, funcionários, estamos desesperados, com as contas atrasadas e correndo juros. Alguns colegas até estão pegando dinheiro emprestado com agiotas, um risco. Não sabemos mais o que fazer, pois não podemos nem entrar em greve, senão a empresa nos substitui”, conta um funcionário que não quis ter a identidade revelada.

Questionada sobre a previsão de pagamento à empresa de vigilância, a Sesap confirmou o débito e credita o atraso nos pagamentos pela vigilância à crise financeira do Estado. Em nota, a Secretaria informou que está tomando todas as medidas cabíveis com a finalidade de quitar os pagamentos em atraso das empresas prestadoras de serviço de segurança no Rio Grande do Norte.

“A Sesap já emitiu a solicitação de recursos para que seja efetuado o pagamento à empresa Behring Segurança Privada. A crise financeira e a frustração de receitas pela qual passa o Estado tem contribuído para os atrasos verificados, mas a Coordenadoria Financeira da Sesap estima que até a próxima semana seja realizado o pagamento aos prestadores de serviço de segurança hospitalar na II Unidade Regional de Saúde (URSAP)”, declara a Secretaria em nota.