Segurança Pública inicia planejamento para Festa de Santa Luiza em Mossoró

Representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), da Gerência Executiva de Trânsito (GETRAN) e da Paróquia de Santa Luzia iniciaram nesta quarta-feira (26), no auditório do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) o planejamento para a celebração da tradicional Festa de Santa Luzia, padroeira de Mossoró, que acontece entre os dias 03 a 13 de dezembro. A festa reúne todos os anos mais de 150 mil pessoas.

A programação deste ano prevê a realização de procissões, novenas, missas, shows populares, apresentações culturais, descida do Alto de São Manoel, entre outros. A expectativa é de que 50 policiais militares sejam empregados diariamente na operação, podendo chegar a 150 nos dias de maior fluxo de pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil também estarão com planejamento de atuação especial durante o evento. O plano de operações para a Festa de Santa Luzia deverá ser concluído na próxima semana, quando será divulgado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Mossoró.