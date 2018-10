Segurança em local de votação de Bolsonaro é reforçada neste 2º turno

Agência Brasil

A Justiça Eleitoral reforçou a segurança na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, local de votação do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL). Além dos policiais federais e militares que já trabalharam no local no primeiro turno, também há mais de 20 militares do 11º Batalhão de Polícia do Exército na entrada da escola. Bolsonaro enfrenta o candidato do PT, Fernando Haddad, neste segundo turno.

Cães farejadores da Polícia Federal vasculham o interior da escola. Grades foram colocadas na entrada, para separar jornalistas e curiosos do candidato. No primeiro turno, Bolsonaro só conseguiu entrar na escola com a ajuda de um cordão de isolamento humano feito por agentes de segurança.

Também diferentemente do primeiro turno, quando todos profissionais de imprensa credenciados tiveram acesso ao interior do local de votação, desta vez apenas 30 cinegrafistas e fotógrafos foram selecionados pela Justiça Eleitoral por meio de sorteio.