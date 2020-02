Segundo turno do Campeonato Estadual começará antes da final da primeira fase F

Levando em conta o calendário apertado de ABC e América nas competições nacionais (Copa do Nordeste e Copa do Brasil), a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) definiu por meio de resolução nesta terça-feira (4), que vai começar o 2º turno do Estadual, denominado de Copa RN, neste domingo (9), com jogos que não envolvem os rivais.

– Tentamos de todas as formas marcar a final do primeiro turno para acontecer nesta ou na próxima semana, mas devido ao contrato televisivo das emissoras com a CBF, ficou inviável a mudança de alguma data da Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, e logicamente se tornou difícil aprazar a data da final da Copa Cidade do Natal – disse José Vanildo.

ASSU e Palmeira jogam neste domingo (9), às 17h, no Estádio Edgarzão. A outra partida acontece na segunda-feira (10), no Estádio Frasqueirão, às 15h, com o duelo entre Santa Cruz e Potiguar de Mossoró.

Vale ressaltar que a medida foi pensada para que os outros seis times do Campeonato Potiguar não ficassem parados, sem atividades, até ter uma definição de data da final.

Veja o calendário:

Copa do Brasil

Aquidauanense-MT x ABC

Quarta-feira (5), 21h30

São Luiz-RS x América

Quarta-feira (5), 20h30

Copa do Nordeste

3ª rodada

ABC x Ceará-CE

Sábado (8), 16h

River-PI x América

Domingo (9), 18h

4ª rodada

Santa Cruz-PE x ABC

Quinta-feira (13), 20h

América x CRB-AL

Sábado (15), 16h

5ª rodada

América x Sport-PE

Sábado (22), 18h

Náutico-PE x ABC

Quinta (27), 20h

Fonte: Portal Grande Ponto

Fonte: Portal Grande Ponto