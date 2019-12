Segundo pesquisa CNI/Ibope, 56% dos brasileiros não confiam em Bolsonaro

Segundo pesquisa Ibope divulgada no início da tarde desta sexta-feira (20) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56% dos brasileiros não confiam no presidente Jair Bolsonaro, contra 41% que dizem confiar e 4% que não sabem ou não responderam. Na última pesquisa, em setembro, 42% confiavam no chefe do Executivo, enquanto 55% diziam o contrário e 3% não opinaram. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro, ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios.

O percentual de brasileiros que avalia o governo como ruim ou péssimo passou de 34%, em setembro, para 38% em dezembro. A avaliação como ótimo ou bom caiu de 31% para 29%, e o percentual dos que consideram regular foi de 32% para 31%.

Os dados mostram tendência ininterrupta de queda desde abril. Há oito meses, segundo a pesquisa CNI/Ibope, 35% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom (queda de 6% em oito meses), 31% diziam ser regular (sem oscilação) e, para 27%, era ruim ou péssimo. Os dados revelam, portanto, aumento de 11% dos brasileiros que, desde abril, consideram o governo ruim ou péssimo.

Em relação à última pesquisa, também caiu o percentual dos entrevistados que aprovam a maneira de governar de Bolsonaro. O percentual era de 44% em setembro e passou para 41% em dezembro.

Brasil de Fato