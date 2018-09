Segunda parcela do FPM de setembro foi zerada para 38 municípios

A segunda cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repassada pela União na quinta-feira (20), foi zerada para 38 cidades potiguares.

O número é recorde, já que nunca tantos municípios ficaram sem receber o fundo na segunda cota, destaca informação publicada através do site da Femurn.

Na primeira cota do mês, repassada no último dia 10 de setembro, também houve grande índice de cidades com FPM zerado.

Foram 45 cidades sem receber os recursos transferidos pelo Tesouro Nacional.

As cidades com FPM zerado nas primeira e segunda cotas de setembro corrente são:

Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Antônio Martins, Areia Branca, Baraúna, Bento Fernandes,Carnaubais, Equador, Extremoz, Felipe Guerra, Florânia, Governador Dix-sept Rosado, Grossos, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Jandaíra, Janduís, João Câmara, Lagoa D’Anta, Lagoa de Velhos, Mossoró, Nova Cruz, Paraná, Parazinho, Rio do Fogo, Pedra Grande, Pendências, Poço Branco, Tibau, Santana do Matos, Santo Antônio, São Miguel do Gostoso, Serra de São Bento, Tenente Laurentino Cruz, Touros, Triunfo Potiguar, Umarizal e Vila Flor.