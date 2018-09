Sede da ONU ganha estátua de Nelson Mandela em tamanho real

A sede da ONU em Nova York passou a contar nesta segunda-feira com uma estátua em tamanho real do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, um presente da África do Sul em homenagem ao centenário de nascimento do antigo líder, que morreu em dezembro de 2013.

Para comemorar esse centenário, a Assembleia Geral das Nações Unidas realiza nesta segunda-feira uma cúpula sobre a paz com a presença de dezenas de chefes de Estado e governo.

A estátua de Mandela foi instalada antes do início dessa reunião pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; o secretário-geral da ONU, António Guterres; e a presidente da Assembleia Geral, a equatoriana María Fernanda Espinosa.

“Nelson Mandela personificou os valores mais altos das Nações Unidas: paz, perdão, compaixão e dignidade humana. Foi um defensor de todas as pessoas com suas palavras e suas ações”, declarou Guterres no ato.

Agência EFE