Secretário de Planejamento e Comandante Geral da PM discutem pagamentos atrasados

O Comandante Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM/RN), Coronel Osmar José Maciel de Oliveira, se encontrou com o Secretário de Estado do Planejamento, Gustavo Nogueira, na quarta-feira, 03, para tratar de assuntos ligados à segurança pública do estado. Eles trataram de assuntos como a situação das viaturas da instituição e sobre a regularização dos salários atrasados.

O caos está instalado no Rio Grande do Norte desde o dia 20 de dezembro, data em que os policiais militares, civis e bombeiros militares decidiram parar de trabalhar por falta de pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º.

“Já tem gente chegando a extremos. Hoje chegou a informação que teve um colega da PM que tentou suicídio. Porque a pessoa se descontrola e nem tem condição psicológica de trabalhar. Como é que uma pessoa já revoltada, chateada, com atraso, a família necessitada, vai botar uma arma na mão para sair para trabalhar? Qual vai ser o resultado deste confronto?”, afirma o policial aposentado Ivan Esteves dos Santos.

Uma proposta de calendário de pagamento dos servidores está sendo discutida pela Secretaria de Planejamento e pela Sede do Governo do Estado, mas até agora nada foi definido.

O Governo do RN anunciou que vai encerrar a folha de pagamento do mês de novembro no sábado, dia 06, pagando os salários de quem ganha acima de R$ 4 mil.