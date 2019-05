Secretário da Sejuc visita a Cadeia Pública de Caraúbas e o CDP de Apodi

O secretário de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc), Pedro Florêncio Filho, visitou a Cadeia Pública de Caraúbas e o Centro de Detenção Provisória de Apodi, na última sexta-feira (24). Esteve acompanhado de auxiliares apresentando as diretrizes da atual gestão e inspecionando as condições de trabalho dos agentes penitenciários e as qualidades das carceragens.

Na opinião do secretário a criação da nova Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), foi fundamental para o sistema, principalmente para a categoria dos agentes.

Ressaltou que as diretrizes do Governo Fátima Bezerra são de manter a segurança e o controle operacional nos procedimentos, aliados a saúde e a educação de todos que fazem parte do sistema prisional.

Educação, atendimento à saúde e trabalho foram destaques nas duas unidades prisionais visitadas por Pedro Florêncio. Em Caraúbas, conheceu três internos aprovados no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Os alunos conseguiram uma bolsa parcial para cursar Administração na modalidade EAD, na Instituição Uninta, onde ingressarão no mês de junho.

Em Apodi, o scretário destacou a importância do trabalho de fabricação de vassouras com garrafas pet desenvolvido pelos internos do CDP de Apodi, apresentado em encontro nacional realizado em Santa Catarina.

O Projeto “Varrendo a Violência Empregando a Paz” já retirou aproximadamente, 300 mil garrafas do meio ambiente e, é feito de forma sustentável, o qual contribui para a construção de salas de aulas na unidade. Atualmente seis internos trabalham na fabricação das vassouras, lembrando que eles ganham remição de pena de um dia, após três dias trabalhados.

O projeto caminha lado a lado com a preservação do meio ambiente, ressocialização, geração de empregos e oportunidades. Após o interno voltar a ter convívio social, ele terá a oportunidade e condições de criar sua própria fábrica de vassouras para conseguir seu próprio sustento.