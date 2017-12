Secretaria inicia renovação de matrículas para as creches em Mossoró

Todas as Unidades de Educação Infantil (UEI) da Rede Municipal estão se preparando para receber os pais que desejarem renovar a matrícula dos seus filhos para o Ano Letivo 2018.

De acordo com a Portaria Nº 024/2017, publicada na edição 431 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), a renovação de matrículas para alunos da Educação Infantil começa dia 20 de dezembro de 2017 e se encerra dia 09 de janeiro de 2018.

“É muito importante que os pais atendam os prazos determinados pela Secretaria Municipal de Educação. Ao encerrar o prazo para a renovação é que cada unidade de ensino terá condições de levantar as informações e comunicar a comunidade o número de vagas para os alunos novatos”, explicou a secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Magali Delfino.

No ato da matrícula os pais ou responsáveis legais pelo aluno devem apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento, CPF, Cartão de Vacina, ou outro comprovante de identidade (cópia);

Identidade e CPF dos pais e/ou responsável pela matrícula;

Comprovante de residência (cópia);

Cartão do Programa Bolsa Família do responsável – caso o aluno seja beneficiário;

Folha resumo contendo o número do NIS da criança – caso o aluno seja beneficiário;

2 fotos 3×4.

“É indispensável que os pais ou responsáveis no ato da renovação da matrícula apresentem a documentação necessária para garantir a matrícula dos seus filhos. É importante também que no caso dos pais estarem devendo documentos à unidade resolver todas as pendências para evitar que a matrícula seja cancelada”, finalizou a secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer.