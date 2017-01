Secretaria inicia obra de recuperação do Canal do Pataxó

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), iniciou as obras de recuperação do Canal do Pataxó, localizado entre os municípios de Itajá e Ipanguaçu. A empresa contratada já instalou o canteiro de obras e está finalizando a limpeza da área a ser trabalhada.

O Canal do Pataxó serve de captação para a Adutora Sertão Central Cabugi, que abastece oito municípios e dois distritos, na região do Vale do Açu, além de abastecer Itajá, atendendo aproximadamente 35 mil pessoas, e de perenizar o Rio Pataxós, em Açu.

“O Canal apresenta alguns vazamentos que prejudicam a distribuição de água nos municípios atendidos pela adutora, além do prejuízo causado a centenas de ribeirinhos que desenvolve suas atividades na área” explica o Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Mairton França.

Mairton disse ainda que a contratação foi feita em caráter de urgência, conforme Decreto Estadual de Emergência pela seca, com recursos oriundos do tesouro estadual, viabilizados através de emenda parlamentar de R$ 321,5 mil. A empresa executora é a NORTEC – Norte Engenharia Civil LTDA.

O Coordenador de Infraestrutura da Semarh, Otacílio Freitas, ressalta que, além dos serviços iniciais, a empresa também começou a demolir a laje do fundo, da parte danificada do canal no intuito de refazê-la. “Na próxima semana, já vamos iniciar as ações de restauração das fissuras”, disse ele.

“O Governador Robinson Faria estabeleceu como prioridade essa recuperação e nos solicitou celeridade na condução do processo, em virtude da importância do canal para a região. Nossa expectiva é finalizar a recuperação até o final de março” conclui Mairton.