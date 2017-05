Secretaria estende horário de atendimento devido ao pagamento do IPTU

A Secretaria Municipal da Fazenda estendeu o horário de atendimento para o período das 7h às 16h. A intenção é atender o fluxo maior de contribuintes devido período de pagamento do IPTU 2017.

Os boletos podem ser emitidos no site da Prefeitura de Mossoró, no link do Portal do Contribuinte, disponibilizado na página principal no canto esquerdo inferior.

Para quaisquer dúvidas sobre o IPTU, o contribuinte pode procurar a Secretaria, localizada na Avenida Alberto Maranhão, ou ligar para os números: 3315-4912/4893/4896. O contato também pode ser feito via e-mail: [email protected].

Atualização cadastral

Este ano, houve atualização da base cadastral de imóveis na cidade. As informações existentes no banco de dados da Secretaria da Fazenda eram do ano de 1991. Desta forma, um contribuinte que possuía imóvel de dois quartos e depois de 1991 reformou e construiu um duplex não pagava o valor atualizado, o que passou a fazer a partir de 2017.

Outro caso é de um proprietário que possuía apenas o terreno há 25 anos e recentemente construiu uma casa. O IPTU deste ano também já incide sobre esse bem construído.