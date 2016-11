Secretaria estadual de saúde intensifica ações de prevenção ao Aedes aegypti

Com a proximidade do período de verão, onde há uma maior ocorrência de chuvas na Região Nordeste e conseqüentemente uma maior facilidade para proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública intensifica as ações para controle do mosquito e prevenção das arboviroses (dengue, zyca e chikungunya) no Rio Grande do Norte.

Além do apoio aos municípios com carros fumacê, que são liberados de acordo com estudos técnicos baseados no índice de infestação predial pelo Aedes e com apoio técnico via Sala Estadual de Situação, a Sesap está renovando a parceria com o Ministério da Defesa Social. A partir da qual as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) estarão a disposição para ações educativas e também de controle do mosquito. A ação teve início nos dias 22 e 23 com um treinamento para militares. Cerca de 30 homens participaram da atividade. Em dezembro haverá mais treinamentos para esse público. Segundo a parceria, os militares após o treinamento ficarão a disposição dos municípios até junho de 2017, para ações educativas de combate ao mosquito.

Nesta sexta-feira (25), a Sesap estará no Gabinete Civil do Estado para construção da agenda local de lançamento da campanha nacional de conscientização para o combate ao mosquito, que para 2017 chama a atenção para as consequências das doenças causadas pelos vírus da chikungunya, zika e dengue, além da importância de eliminar os focos do Aedes. A campanha tem como tema: “Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar”, que será veiculada na TV, rádio, internet, redes sociais e mobiliários urbanos (ponto de ônibus, outdoor) no período de 24 de novembro a 23 de dezembro.

O lançamento da Campanha do Ministério da Saúde acontecerá no dia 2 de dezembro em todo o país. Para o RN o governo federal entregará cinco veículos tipo Doblô para os municípios de Caicó, Extremoz, Nísia Floresta, Assu e Natal. Para atuar nas ações de controle do mosquito.

A Sesap também disponibiliza à população, por meio da Sala Estadual de Situação, o 199 que recebe as denúncias de focos e repassa aos municípios, além de informações atualizadas no site da Secretaria www.saude.rn.gov.br.

Dados no RN

No RN 78% dos municípios apresentam índice de infestação predial com classificação de alerta ou risco, o que demonstra a importância da conscientização de que cada morador é responsável por cuidar e supervisionar seu próprio imóvel, seguindo as orientações feitas pelo agente de endemias no ato de sua visita ao domicílio.

Por isso a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) orienta para que a população intensifique as medidas preventivas em relação ao vetor, entre elas: não acumular lixo em locais impróprios e manter a lixeira fechada, manter as caixas d’água e outros recipientes de armazenamento de água fechados, não deixar água acumulada sobre a laje ou calhas, colocar areia nos vasos das plantas, entre outras. O controle do vetor Aedes aegypti é realizado pelos Agentes de Endemias nos municípios sob a supervisão e orientação dos técnicos da Sesap.

Dengue

No Rio Grande do Norte foram notificados 62.773 casos suspeitos de dengue em 2016, até a semana epidemiológica número 44 (terminada em 05/11/2016). Um aumento importante no percentual quando comparado ao mesmo período de 2015, quando foram notificados 26.808 casos suspeitos.

Dos 62.773 casos notificados em 2016, 9.500 foram confirmados. Em 2015, dos 26.808 suspeitos, no mesmo período, foram confirmados 5.884 casos.

Em 2016, até o momento foram confirmados 10 óbitos por dengue grave, sendo 01 em Natal, 06 em Mossoró, 01 em Currais Novos, 01 em Pedro Avelino e 01 em Jardim do Seridó.

Febre de Chikungunya

Em 2016, da semana epidemiológica 01 a 44 foram notificados 26.484, sendo confirmados 7.459 casos, por critérios laboratoriais, clínicos e epidemiológicos.

No ano de 2015, da semana epidemiológica 01 a 44 foram notificados 4.551 casos de Chikungunya no RN, sendo confirmados no mesmo período apenas oito casos.

Zika Vírus

Em 2016 no mesmo período foram notificados 5.729, sendo 163 confirmados.

Em 2015, no mesmo período foram notificados 8.326 casos suspeitos de zika vírus, sendo 110 confirmados.

Óbitos por dengue, zika e chikungunya

Em 2016, dos casos que evoluíram para óbito, 10 foram confirmados para dengue grave, 30 para chikungunya e quatro para zika vírus, de acordo com investigação por exames laboratoriais específicos. Outros 144 óbitos estão em investigação.