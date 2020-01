Secretaria de Trânsito convoca proprietários de veículos do Sistema de Transportes em Mossoró para vistoria

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte lançou edital de convocação para detentores de Permissão e Concessão que operam no Sistema de Transportes em Mossoró para proceder com a vistoria anual dos veículos cadastrados.

Entre os veículos que devem passar pela vistoria, estão mototaxi, táxi, transporte escolar, transporte fretamento, e transporte público coletivo. Os proprietários devem comparecer a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte, localizada à Rua Felipe Camarão, nº 968, Bairro: Doze Anos, Mossoró-RN, no prazo determinado pelo edital. O não comparecimento ensejará na aplicação das devidas sanções legais.

Deverão ser apresentados no processo de vistoria veicular, os seguintes documentos: – Fotocopia da quitação do Alvará de permissão de tráfego; Fotocopia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; Fotocopia do comprovante de aferição do taxímetro / tacógrafo; e Atestado eletromecânico dos veículos não adaptados com GNV ou fotocopia da vistoria do GNV (caso seja um veículo adaptado). Além desses documentos, é necessária a apresentação da fotocopia da CNH, e do comprovante de residência, caso estas informações tenham sido alteradas recentemente.

No processo de vistoria, os permissionários do Sistema de Transportes deverão apresentar seus veículos cadastrados devidamente limpos, identificados e caracterizados. Durante a vistoria, além do veículo, o mototaxista deverá apresentar 02 (dois) capacetes identificados e caracterizados na cor laranja.

Atualmente, o município possui cadastrados em cada categoria: 513 Moto taxis, 392 Táxis, 19 Transporte Escolar, 29 Transporte de Fretamento, e 32 Ônibus. Todos deverão apresentar-se para a vistoria, de acordo com o calendário publicado.

CALENDÁRIO DE VISTORIA – ANO 2020

-Transporte Escolar

FINAL DE PLACA e PRAZO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – De 10 a 31 de Janeiro.

-Transporte Público e PRAZO

FINAL DE PLACA e PRAZO: 1, 2, 3, 4, 5 – De 10 a 31 de Janeiro / 6, 7, 8, 9, 0 – De 01 a 31 de Julho

-Taxi/Mototaxi/Fretamento

FINAL DE PLACA e PRAZO:

1 – De 10 a 31 de Janeiro

2 – De 03 a 28 de Fevereiro

3 – De 02 a 31 de Março

4 – De 01 a 30 de Abril

5­ – De 01 a 29 de Maio

6 – De 01 a 30 de Junho

7 – De 01 a 31 de Julho

8 – De 03 a 31 de Agosto

9 – De 01 a 29 de Setembro

0 – De 01 a 30 de Outubro