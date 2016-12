Secretaria de Segurança apresenta Plano Estratégico de Segurança Pública

A Coordenadoria de Planejamento Institucional (Copin) apresentou, nesta terça-feira (6), para profissionais da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), o Plano Estratégico de Segurança Pública (PESP), que será aplicado de 2017 até 2020 no Rio Grande do Norte.

No plano estão diretrizes e ações que visam colaborar com a redução da criminalidade e do aumento da sensação de segurança, tais como, o fortalecimento da perícia criminal, a ampliação do Programa Ronda Cidadã, o fortalecimento da área da tecnologia e da informação, o aumento do efetivo policial, a implementação do sistema eletrônico dos procedimentos policiais, e a expansão do sistema de videomonitoramento.

De acordo com o delegado Josiel Pereira, coordenador da Copin e um dos responsáveis pela elaboração do plano, tudo foi feito com base nas informações de manchas criminais. “Antes de fechar o produto nós discutimos com os representantes de todos os órgãos de segurança. E, todas essas ações que definimos foram elaboradas através de um diagnóstico de índices de criminalidades”.

Para Francisco Reginário, membro do Copin e integrante da comissão que elaborou o PESP, as ações que serão implementadas irão marcar um novo momento na segurança pública do Estado. “Serão utilizadas as ferramentas mais modernas que existem na gestão da Segurança Pública, o que trará uma melhora no desempenho e eficiência das ações da Sesed”.

Nas próximas semanas o Plano Estratégico de Segurança Pública será apresentado ao governador Robinson Faria.