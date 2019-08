Secretaria de Saúde recebe nova remessa de insulinas na sexta-feira (23)

A secretaria de Saúde recebeu a confirmação da empresa Sellene na última terça-feira (20) que as insulinas de alto custo Tresiba e Novorapid, fornecidas gratuitamente pela Prefeitura, devem chegar na sexta-feira (23) no Município. Assim que receber, o Setor de Insulinas vai abrir durante os turnos da manhã e tarde na sexta e até o meio dia do sábado para agilizar na entrega dos insumos para os diabéticos cadastrados na saúde.

O Município está investindo nesta sétima remessa de insulinas o montante de R$ 230 mil na compra de 2.300 unidades da Tresiba e 900 da Novorapid. O Setor de Insulinas segue abastecido de tira teste, lanceta e agulhas.

Portal Prefeitura