Secretaria de Saúde realiza busca ativa de hanseníase nesta quinta-feira (30) no PAM do Bom Jardim

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, está realizando em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) uma busca ativa de Casos de Hanseníase em Mossoró. A ação está dentro da programação do Janeiro Roxo e vai ocorrer nesta quinta-feira (30) no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado (PAM do Bom Jardim).

Essa parceria tem o objetivo de identificar possíveis novos casos na cidade e encaminhar os indivíduos para um tratamento imediato, uma vez que a hanseníase tem cura. A mobilização vai ocorrer das 7h às 12h tendo o suporte de profissionais da Secretaria de Saúde e UFRN.

A Secretaria de Saúde orienta os mossoroenses a comparecerem no PAM do Bom Jardim nos seguintes casos: quem têm manchas na pele e não realizaram qualquer tipo de exame; que tiveram ou têm contato com indivíduos com hanseníase.

Agência Brasil