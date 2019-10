Secretaria de Saúde realiza ações para idosos em equipamentos sociais da Prefeitura

O setor de Política do Idoso da Secretaria de Saúde está realizando diversas ações de orientação aos idosos que são atendidos pelos equipamentos da Prefeitura de Mossoró. Dentre as ações propostas estão rodas de conversas e palestras sobre envelhecimento saudável, autoestima, sexualidade da pessoa idosa, domínio do equilíbrio, atividades físicas, direitos dos idosos e outros temas.

Nesta quarta-feira (09), o setor de Política do Idoso da Saúde reuniu 45 idosos para participarem de uma palestra sobre autoestima com um psicólogo da rede municipal, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Santo Antônio. Logo depois, oportunizou um momento festivo com músicas de forró para os idosos dançarem e se confraternizarem.

“Estamos valorizando nossos idosos, a autoestima deles. Eles têm um atendimento prioritário nas Unidades Básicas de Saúde, que é a porta de entrada dos serviços de saúde públicos. Estamos ofertando uma programação de rodas de conversas e palestras para nossos idosos se envolverem e terem mais qualidade de vida.”, destaca a coordenadora de Saúde do Idoso, Gilvete Sá.

A técnica de enfermagem aposentada, Noemia Barbosa da Silva, 60 anos, moradora do bairro Santo Antônio, já participava das ações ofertadas pelo CRAS do bairro. Nesta quarta ela veio para o grupo de idosos e aproveitou todas as atividades ofertadas. “É um lugar onde a gente faz muita amizade. Eu não sei estar parada, quem me conhece sabe disso. Além de participar do grupo das mulheres, nas quartas-feiras venho participar do grupo dos idosos. Dizem para gente que depois que se aposenta tá bom, mas não tá bom. Na verdade, tá bom da gente começar a melhorar porque a idade que a gente tem precisa de apoio, entretenimento e mais cuidados.”, relata Noemia.

AÇÕES NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

08/10, às 15h, CCI do idoso no Alto de São Manoel

09/10, às 14h, CRAS Santo Antônio

10/10, às 14h, CRAS Redenção

15/10, às 15h, CRAS Quixabeirinha

16/10, às 8h, CRAS Bom Jardim

17/10, às 14h, CRAS Bom Jardim

Prefeitura de Mossoró