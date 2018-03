Secretaria de Saúde oferece tratamento de acupuntura gratuitamente em Mossoró

Usada no tratamento de doenças como depressão, insônia, ansiedade e dores de maneira geral, a acupuntura, ramo da medicina tradicional chinesa, é oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Mossoró. Mais de mil mossoroenses já passaram pelo tratamento desde o ano passado.

O Município vem investindo no serviço de acupuntura com o objetivo de ajudar na cura e prevenção de algumas doenças, de acordo com à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem deseja solicitar a assistência do serviço deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro, passar pelo atendimento e receber o encaminhamento do Clínico Geral. O Clínico irá diagnosticar e direcionar o usuário de acordo com a patologia. O paciente deverá se dirigir ao Centro Clínico Evangélico com o encaminhamento assinado e lá será marcada a sessão de acupuntura. Os atendimentos ocorrem nas segundas e quartas-feiras, pela manhã e à tarde.

A acupuntura é um método terapêutico de caráter preventivo e tem mais de três mil anos. A terapia milenar é destinada aos mais variados públicos, tanto a crianças a partir de um ano que estão, por exemplo, com dificuldade de atenção, insônia, enurese noturna ou aos adultos que sofrem com lombalgia, artrite, artrose, enxaqueca, insônia, depressão, ansiedade generalizada e mais outras 400 doenças que a acupuntura pode ajudar no tratamento, segundo o Ministério da Saúde.

A paciente Helena Dantas, de 48 anos, conta que vem fazendo o tratamento há algum tempo e conseguiu reduzir 80% das dores de sua hérnia de disco com a acupuntura.

“Associado à acupuntura, eu faço o tratamento auricular, que são microagulhas auriculares específicas para orelha, também com o objetivo de auxiliar no tratamento das patologias. Eu faço esses dois procedimentos em todos os pacientes que aparecem aqui.”, afirma o profissional Paulo Nobre.

A agulha tem a espessura de um fio de cabelo, sendo que todo procedimento é realizado pelo médico Paulo Nobre, profissional com vasta experiência e muito tempo de atuação no mercado, que sabe o ponto certo, a melhor posição e ângulo de inserir a agulha.

“O nível de dor é mínimo, a maioria das pessoas nem sente nada. Às vezes é o próprio medo, o não conhecimento do tratamento, porque muita gente pensa que é uma agulha de injeção e não é.”, tranquiliza Paulo Nobre. O profissional afirma ainda que o usuário não precisa parar nenhum outro tratamento que venha fazendo para praticar a acupuntura, porque é possível fazer concomitantemente.