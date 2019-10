Secretaria de Saúde de Mossoró realiza caminhada em alusão ao Outubro Rosa neste domingo (27)

A Secretaria de Saúde vai realizar neste domingo (27) uma caminhada na Avenida Rio Branco, durante a programação do Viva a Rio Branco, para chamar a atenção da sociedade mossoroense a respeito da prevenção e combate ao câncer de mama e câncer de colo de útero. Diversos servidores da Saúde e outros setores da Prefeitura vão estar em concentração no Memorial da Resistência, a partir das 16h, para percorrer um trecho da avenida com mensagens de promoção e prevenção da saúde da mulher.

Os simpatizantes e pessoas que apoiam a causa podem se juntar a essa iniciativa da Secretaria de Saúde e participar da caminhada com qualquer roupa rosa que simboliza a cor do movimento contra o câncer de mama e colo de útero. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vem desenvolvendo desde o início do mês um trabalho de intensificação de prevenção promoção da saúde da mulher em todas as Unidades de Serviços de Saúde