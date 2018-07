Secretaria de Saúde de Mossoró divulga resultado final de Processo Seletivo

A Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado (COEPSS), da Secretaria de Saúde de Mossoró, divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS)referente ao Edital n°003/2018. A lista conta na edição n° 464D do Jornal Oficial do Município (JOM) e leva em cosnideração a análise dos recursos administrativos.

A relação dos aprovados pode ser consultada na edição n° 467-C do Jornal Oficial do Município e também pode ser acessada aqui. Os candidatos selecionados dentro do número de vagas ofertadas devem acompanhar atentamente as edições do JOM, através do site da Prefeitura de Mossoró, uma vez que a convocação ocorrerá exclusivamente por meio dele.

A Secretaria de Saúde informou que as convocações serão feitas em caráter de urgência. O certame tem validade de um ano.