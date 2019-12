Secretaria de Saúde confirma mais uma edição da Operação Sorriso para Mossoró

A secretária de Saúde Saudade Azevedo assinou, na tarde desta quarta-feira (11), ao lado do diretor executivo da Operação Sorriso Charles Rosenburst, um termo de cooperação para a realização de mais uma edição da Operação Sorriso em Mossoró. Com a assinatura do termo, a missão solidária já tem data marcada para acontecer na cidade. Entre os dias 13 e 18 de janeiro de 2020 um mutirão de profissionais de várias partes do mundo estará resgatando a autoestima de inúmeros mossoroenses, pessoas de cidades circunvizinhas e de outros estados que têm o lábio leporino ou fenda palatina.

Todos os indivíduos que têm a necessidade da cirurgia devem comparecer na triagem que vai ser realizada no dia 13 de janeiro no Centro Clínico Professor Vingt-Un Rosado (PAM do Bom Jardim). Os procedimentos cirúrgicos devem ocorrer entre os dias 15 e 18 de janeiro no Hospital Wilson Rosado. Nos próximos dias a Secretaria de Saúde vai divulgar os horários e documentação necessária para participar da triagem da quinta edição consecutiva da Operação Sorriso em Mossoró. A previsão é que, pelo menos, 50 cirurgias sejam realizadas no próximo ano cidade.

A Operação Sorriso já resgatou a autoestima e o sorriso de 221 pessoas de Mossoró, região e outros estados circunvizinhos. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vem assegurando as condições necessárias para que o mutirão solidário se instale mais um ano no Município. A Prefeitura tem um papel decisivo para trazer a Operação Sorriso à cidade porque assegura todo apoio logístico à concretização dos procedimentos.

No ano passado vieram para Mossoró 70 voluntários da Operação Sorriso oriundos de países como o Brasil, Guatemala, Honduras, Marrocos, Estados Unidos, Suécia e Equador. Pelo site da Prefeitura de Mossoró se inscreveram 440 e foram escolhidos 125 para as atividades durante a triagem no PAM. A Marinha do Brasil também contribui com a missão realizada em Mossoró.

Portal Prefeitura