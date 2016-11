Secretaria de Saúde confirma 141 casos de microcefalia no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou novo boletim com a situação epidemiológica da microcefalia no Rio Grande do Norte. Foram notificados 480 casos suspeitos de microcefalia relacionados às infecções congênitas. Do total de casos, 137 estão sob investigação, 141 foram confirmados.

Os casos confirmados estão distribuídos em 47 municípios do Estado.

Por apresentar exames normais, por serem nascimentos de crianças com microcefalia e/ou malformações congênitas por causas não infecciosas ou por não se enquadrar nas definições de caso, 202 casos foram descartados.

Dos casos notificados, 334 são de nascimentos ocorridos em 2015, e outros 135 são de nascimentos ocorridos até a semana epidemiológica nº45, terminada no dia 12 de novembro.

O boletim contabiliza ainda quatro casos de nascimentos ocorridos em 2014. Os demais estão entre os abortos e pré-natal.

No RN, o aumento da prevalência dos casos de microcefalia foi evidenciado especialmente a partir do mês de setembro de 2015, com pico em novembro do mesmo ano. Desde março de 2016 a prevalência e o número bruto de casos vem caindo.