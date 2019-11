Secretaria de Saúde chama a atenção para última semana da Vacinação Antirrábica

Segue até o próximo dia 8 de novembro, a Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). A vacinação está sendo efetuada na sede da secretaria no Centro Administrativo, das 7h às 14h.

O Coordenador de Endemias, Adriano Gledson Freire, informa que as pessoas que ainda não vacinaram seus animais devem se dirigir ao Centro de Controle de Zoonozes, que fica no Centro Administrativo, antiga rodoviária. “Lembrando que aqueles que possuem mais de cinco animais e não tem como se dirigir a sede da secretaria, devem entrar em contato solicitando que uma equipe vá até a sua residência para fazer a vacinação. O agendamento é feito por meio do 3315-4833”, reforça.

Adriano Gledson enfatiza que a meta de 80% de vacinação da população animal, estabelecida pelo Ministério da Saúde, para a campanha deste ano foi atingida no dia D, realizado no dia 19 de outubro, e que mesmo superando as expectativas, a secretaria continua atuando intensivamente com o objetivo de atingir o índice de 100% de animais vacinados. “O município conta com uma população de 49.123 mil animais, e já foram vacinados mais de 43 mil. A gente ainda dispõe de algumas doses, e queremos aumentar a cobertura vacinal da nossa cidade”, ressalta.

Ao se dirigir a sede da secretaria é importante que os tutores estejam com o cartão de vacinação do animal. Caso ainda não possuam o cartão, a Secretaria fornecerá a segunda via do documento.

Prefeitura de Mossoró