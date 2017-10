Secretaria de Esportes promove curso de Iniciação Esportiva Geral

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), está prmovendo o curso gratuito de Iniciação Esportiva Geral, destinado aos profissionais que atuam no esporte. O primeiro curso está sendo ministrado em Jardim do Seridó, pelo professor Andrey Valério e encerra neste sábado (30). As cidades de Alexandria, Currais Novos, Nova Cruz, Mossoró e Timbaúba dos Batistas serão as próximas.

O curso de Iniciação Esportiva Geral é voltado para profissionais e alunos de Educação Física, técnicos e escolinhas de futebol, futsal e outras modalidades, agentes comunitários de esportes e desportistas. No conteúdo, o participante poderá ver desde as características fisiológicas do esporte até a elaboração de um programa para a iniciação esportiva. No final, a SEEL entrega um certificado de 20 horas/aula.

De acordo com Andrey, que faz parte da equipe técnica da SEEL, o curso vem para colaborar no processo de ensino e aprendizagem. “Esse curso tem como objetivo principal a capacitação dos profissionais que atuam no esporte dentro dos seus respectivos municipios, proporcionando conhecimento sobre o tema e colaborando para a melhoria das ações a serem desenvolvidos pelos mesmos no processo de ensino aprendizagem”, explica o professor Andrey Valério.