Secretaria de Esportes encerra atividades de 2019 do projeto “Viva Rio Branco”

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Esporte e Lazer, encerrou no domingo, 22, as atividades do projeto “Viva Rio Branco”. Mais uma vez a Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado, reuniu um grande público para o Aulão de Fit Dance promovido em parceria com o Complexo Biofit.

No encerramento das ações do “Viva Rio Branco” de 2019, o Secretário Municipal de Esporte, Aldo Gondim, afirmou que as vias voltarão a ser interditadas pela Secretaria de Trânsito já no dia 12 de janeiro. Já as atividades realizadas aos domingos junto com parceiros, e as aulas de dança, de segunda a sexta-feira, na Praça dos Patins, e as aulas de funcional, de segunda a quinta-feira, na Praça de Eventos, serão retomadas a partir de fevereiro.

“Estamos encerrando neste domingo as atividades referentes ao Viva Rio Branco no ano 2019. Nós não poderemos deixar de registrar um agradecimento aos nossos parceiros de todos os dias durante todo esse ano, a UNP, a Faculdade Católica, a Facene, a Biofit e a UERN. Além de outros parceiros, como a Cruz Vermelha, que a partir de novembro integrou as parcerias das atividades da Secretaria da Secretaria Municipal de Esporte, dando uma contribuição muito grande no atendimento da parte de saúde, que era uma necessidade que tínhamos”, frisa.

A comerciante mossoroense, Rosângela Santos, é ciclista e está presente todos os domingos junto com o filho na Avenida Rio Branco. “O projeto Viva Rio Brando é muito bom, além de pedalar, às vezes participo dos aulões de dança ou faço caminhada. Com certeza vamos sentir falta nesse período de pausa, de sair de casa aos domingos, junto com a família, além de estímulo ao esporte, se sair da frente da televisão ou do celular”, comenta.

Quem também está todos os domingos na Avenida Rio Branco é o vendedor Anderson Reis de Freitas Moura. Para ele, o ponto alto do projeto “Viva Rio Branco” é o incentivo as pessoas à prática de atividades físicas, além de ser um espaço para se distrair, muitas pessoas aproveitam para passear com seus animais de estimação, trazem filhos para andar de bicicleta, patins, skate, em um local bem central da cidade, acessível para todos e gratuito”, destaca.

Prefeitura de Mossoró