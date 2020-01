Secretaria de Esporte divulga percurso da Rota do Sol Nascente – Prova de Revezamento

Realizada pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, no próximo dia 19, a Rota do Sol Nascente – Prova de Revezamento, acontece entre Mossoró e Tibau, com percurso de 42km.

O Coordenador de Eventos da Secretaria de Esporte e Lazer, Sebastião Lucena, explica que além dos pontos de trocas dos integrantes das equipes de revezamento, duplas e quartetos, o percurso também contará com 15 pontos de hidratação para os participantes, a cada 2,5km.

Na manhã desta sexta-feira, 17, o Secretário de Esportes, Aldo Gondim, se reuniu com a equipe que vai trabalhar na Prova de Revezamento, para os últimos ajustes da organização. Hoje a tarde, a Secretaria de Esporte realiza a entrega de entrega de kits, das 15h às 19h, na Academia Smart Fit, localizada na Av. João da Escóssia, 1102, Nova Betânia. O Congresso Técnico está previsto para iniciar às 19h, com presença obrigatória de todos os inscritos nas diferentes categorias (Solo, Dupla e Quartetos), no mesmo local.

Com 300 atletas inscritos, sendo 248 homens e 42 mulheres, a competição tem início às 5h com as categorias Solo, Dupla e Quarteto, com ponto de largada em frente ao Condomínio Esplanada Rio Branco na Av. Rio Branco, em Mossoró. Já a categoria 5Km Fest, tem largada prevista para às 6h30, no Restaurante Louça de Barro, na Praia das Emanuelas, em Tibau.