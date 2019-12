Secretaria de Esporte dá sequência à programação do “Mossoró em Ação”

Depois da abertura do projeto “Mossoró em Ação”, no primeiro domingo de dezembro, dia 1º, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dá sequência a programação com a realização de eventos no sábado (7) e domingo (8).

No sábado a programação fica por conta da Academia Kimura de Jiu Jitsu, que realiza apresentações, exames de faixa e competições a partir das 16h, na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Já no domingo, as ações do “Mossoró em Ação” serão realizadas dentro do “Viva Rio Branco”, com atividades esportivas e prestação de alguns serviços de saúde (Teste de Glicemia e Aferição de Pressão Arterial), na Praça dos Patins, a partir das 16h. Essa programação é realizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró em parceria com a Faculdade Católica do RN e Casa Nova Construções.

Ainda no domingo, também às 16h, acontece na Praça Cícero Dias o Show Iluminar, promovido pela Diocese de Mossoró. A ação faz parte da Festa de Santa Luzia.

Ao longo de toda a programação serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão doados durante o período natalino, as famílias carentes residentes em áreas de alta vulnerabilidade.

“Todos os eventos da programação contam com a parceria da Cruz Vermelha Filial RN, que apoiará com uma ambulância, atendimentos de saúde e se responsabilizando pelo recebimento dos alimentos não perecíveis”, explica o secretário de Esportes, Aldo Gondim.

No dia 22 de dezembro, acontece o encerramento do projeto “Viva Rio Branco 2019”, a partir das 16h, com programação realizada pela Prefeitura de Mossoró em parceria com a Biofit Academia, na Praça Cícero Dias. As ações do Viva Rio Branco, retornarão no dia 12 de janeiro de 2020.