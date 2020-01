Secretaria de Esporte anuncia retomada das atividades do Projeto Viva Rio Branco

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, voltará a realizar as atividades do Projeto Viva Rio Branco a partir do dia 2 de fevereiro. Além das programações desenvolvidas nas tardes de domingo, desenvolvidas por meio de parcerias com instituições de ensino e academias, a Secretaria de Esporte informa que serão retomados as aulas de dança e de funcional ao longo da semana nas praças da cidade, a partir da segunda-feira, dia 3.

O Secretário Municipal de Esporte, Aldo Gondim, explica que aos domingos, além da liberação do trecho da Avenida Rio Branco para a prática de atividades físicas, com a interdição das vias do trecho que compreende a Avenida Augusto Severo a Nísia Floresta, os parceiros realizarão diferentes programações, como os aulões de fitdance na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

“A Secretaria de Esporte conta com a parceria da Universidade Potiguar (UNP), Faculdade Católica, Facene, Academia Biofit e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), que realizam suas programações nesta ordem”, ressalta.

O secretário também informa que a partir do próximo domingo, dia 26 de janeiro, a Avenida Rio Branco voltará a ser interditada no período da tarde. Possibilitando a prática de atividades físicas no trecho entre a Rua Lopes Trovão e a Avenida Augusto Severo, com maior segurança para os usuários.

Os aulões de dança na Praça dos Patins serão realizados de segunda a sexta-feira, contando com a parceria da Academia Biofit, e da Coach Master de Ritbox, Aline Fernandes. Já na Praça de Eventos acontecem as aulas de funcional, de segunda a quinta-feira.

