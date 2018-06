Secretaria de Educação RN realiza entrega de livros sobre educação fiscal

Com o objetivo de trabalhar a educação fiscal nas escolas, a Secretaria de Educação RN, em parceria com o Secretaria de Tributação do RN – realizam a entrega de kits para professores e alunos do 6º ao 9° ano da rede estadual de ensino. A entrega é inicialmente destinada a 20 escolas vinculadas a 1ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC). As escolas estaduais Augusto Severo, Soldado Luiz Gonzaga, Imperial Marinheiro, Stela Wanderley, José Fernandes Machado, Alberto Torres, Alceu Amoroso, Luiz Soares e Walfredo Gurgel já receberam.

O kit é uma reprodução autorizada do material que é utilizado sobre a temática no Ceará, composto por dois livros com diferentes abordagens ao tema. O livro do professor aborda as temáticas da educação fiscal de forma mais complexa, com assuntos que envolvem o orçamento público e a conservação do patrimônio. Já o do aluno, as informações estão distribuídas de maneira prática, através de histórias contadas em uma praça depredada, enfatizando a importância da preservação do patrimônio público.

“A doação de exemplares a bibliotecas das escolas se reveste de grande importância, uma vez que vem atender a uma demanda de professores com relação à disponibilização de material pedagógico versando sobre a temática Educação Fiscal, para utilização em sala de aula. Além de que no livro a temática é abordada de forma bastante lúdica e em linguagem acessível ao aluno, de forma a incentivá-lo à reflexão sobre a importância dos tributos para o financiamento de políticas públicas” destaca a auditora fiscal Secretaria de Tributação e membro do GEEF, Lisymá Soares.

Após a entrega dos kits são realizados ainda projetos com os professores, auxiliando-os e propondo sugestões para melhor utilização do material e abordagem das temáticas sobre a educação fiscal em sala de aula.

“Mesmo sendo um tema transversal percebemos que com este material é possível trabalhar em todas as disciplinas como a língua portuguesa e a matemática. Desde que o professor se aproprie do conteúdo ele está apto a transmitir esse conhecimento” explica a Técnica do Ensino Fundamental, Vanézia Maria de Paiva.