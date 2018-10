Secretaria de Educação inova com matrícula online

O processo de matrícula para o Ano Letivo 2019 vai acontecer com uma grande novidade que promete facilitar a vida dos pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A Secretaria de Educação desenvolverá um projeto piloto para matrículas na Escola Municipal Paulo Cavalcanti de Moura, no bairro Alto do Sumaré. A matrícula é realizada por meio de endereço eletrônico (mossororn.com.br/aluno), no link portal da matrícula.

Por enquanto o link está desativado e somente estará à disposição da comunidade escolar nas datas previstas pela Secretaria de Educação. “A iniciativa inovadora na Rede Municipal de Ensino tem como proposta modernizar o sistema de matrícula. É um projeto piloto e nosso objetivo é implantar esse sistema em todas as escolas nos próximos anos”, explicou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

Os pais dos alunos novatos que pretendem matricular os filhos no 1º Ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Paulo Cavalcanti de Moura, devem acessar o link para realizar a pré-matrícula no prazo de 21 a 27 de dezembro, preencher o formulário na plataforma online. Após isso o pai recebe um e-mail de confirmação da pré-matrícula e no prazo de 15 dias deve ir até a escola entregar a documentação do aluno para efetivar a matrícula. Se em até dias a documentação não for entregue o aluno perde a matrícula.

O mesmo link estará ativo no prazo de 28 de dezembro de 2018 à 03 de janeiro de 2019 para os pais renovarem as matrículas dos filhos que estão no 2º ou 3º Ano do Ensino Fundamental. Antes de acessar o link para renovar a matrícula é preciso que o pai vá até a escola e solicitar o código do IEducar que já está fornecido. De posse desse número o pai acessa o link e confirma a renovação da matrícula.

Para os alunos dos 4º e 5º Anos a matrícula acontece de forma presencial e obedece aos seguintes prazos:

– Renovação de matrículas para alunos aprovados/reprovados (4º e 5º Anos) nas provas especiais – 03/01/2019 e 04/01/2019.

– Matrículas para alunos novatos (4º e 5º Anos) – 09/01/2019 a 11/01/2019.

Maiores informações nos telefones 3315-5127 / 3312-5311.