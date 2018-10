Secretaria de Educação estabelece prazos para o Calendário de Matrículas 2019

O Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição Nº 483, desta sexta-feira, 26, publicou portaria da Secretaria Municipal de Educação que estabelece prazo para o Calendário de Matrícula 2019. De acordo com a portaria a matrícula para o Ano Letivo 2019 será compreendida em quatro etapas:

I – Matrícula antecipada dos alunos novatos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades – 1º/11/2018 à 30/11/2018.

II – Renovação de matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino:

– Alunos de UEIs – 21/12/2018 a 28/12/2018.

– Alunos aprovados por média e novatos para o 1º ano dos anos iniciais nas Escolas do Ensino Fundamental (1º ao 9º e EJA) – 26/12/2018 a 28/12/2018.

– Alunos aprovados/reprovados nas provas especiais nas Escolas do Ensino Fundamental (4º ao 9º ano e EJA) – 03/01/2019 e 04/01/2019.

III – Matrícula de novos alunos:

– Alunos de UEIs – 03/01/2019 e 04/01/2019.

– Alunos das Escolas do Ensino Fundamental – 09/01/2019 a 11/01/2019.

IV – Matrícula online – A matrícula é realizada por meio de endereço eletrônico (mossororn.com.br/aluno), no link portal da matrícula. Plataforma online exclusiva para matrículas para a Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura. Maiores informações nos telefones 3315-5127 / 3312-5311.

“Toda a matrícula da Rede Municipal de Ensino acontecerá de forma presencial em todas as unidades de ensino, exceto nos anos iniciais da Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura, que contará com projeto piloto de pré-matrículas online. É importante que os pais estejam atentos aos prazos para garantir a matrícula dos seus filhos”, destacou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.