Secretaria de Educação do RN abre processo seletivo para assessor pedagógico

Estão abertas inscrições para o processo seletivo simplificado para assessor pedagógico de escolas da Rede Estadual de Ensino. A seleção é destinada para professores e especialistas do quadro interno na Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC), técnicos das Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs) e servidores das escolas estaduais.

As inscrições seguem até o dia 07 de dezembro. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem preencher a ficha de inscrição e entregar na DIREC onde atuam, junto com um currículo simplificado e a documentação comprobatória.

O candidato deverá comprovar que possui vínculo ativo de professor ou especialista no serviço público estadual anterior ao concurso público realizado em 2005; não estar atuando em sala de aula, apoio pedagógico e gestão escolar; apresentar declaração de que a remoção para a DIREC não implica em substituição; ter graduação em pedagogia ou licenciatura com pós-graduação nas áreas de educação, gestão, coordenação pedagógica ou em áreas relacionadas;

É necessário ter disponibilidade para participar de formações, planejamentos e outras atividades necessárias; ter disponibilidade de realizar visitas mensais as escolas; possuir habilidades com ferramentas de tecnologia da informação e comunicação; possuir apenas um vínculo e residir no município pertencente à circunscrição da respectiva Direc que pretende se inscrever.

A seleção será feita em duas etapas, uma realizada pelo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e a outra pela Secretaria de Educação do RN. A primeira etapa será de avaliação da ficha de inscrição e a segunda contará com uma entrevista e atividade prática. Maior idade e tempo de experiência em atividade pedagógica serão critérios em caso de empate.

O resultado final será divulgado no dia 27 de janeiro de 2017 no site da SEEC.