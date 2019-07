Secretaria de Agricultura lança programação da Festa do Bode 2019

A maior caprifeira do Rio Grande do Norte já tem data e programação para este ano. A 21ª Festa do Bode 2019 acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá. A programação e o plano de mídia foram apresentados aos secretários municipais, em reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira, 24.

A Festa contará durante os três dias com exposições e leilão de animais, feira de artesanato, espaço gastronômico, seminários e cursos, apresentações artísticas e culturais, estação tecnológica, torneio leiteiro, oportunidades de negócios, entre outras atividades.

Mas a grande novidade será a I Exposindi, a exposição de gado sindi que ocorrerá dentro da programação da 21ª Festa do Bode. “Mossoró está num ponto estratégico entre RN, CE e PI. A intenção é agregar isso à Festa do Bode”, destacou o secretário de Agricultura Jean Carlos Vieira.

A prefeita Rosalba Ciarlini ressaltou a importância do evento para o turismo, economia e atividade agrícola de Mossoró e Região. “A nossa Festa do Bode é um celeiro de negócios tanto para criadores de muitos animais, quanto para os pequenos criadores e não só isso. Movimenta aqueles que trabalham com comidas regionais, artesanatos e traz pessoas de todo RN e Estados vizinhos para Mossoró”, afirmou.

Programação Cultural da Festa do Bode

15/08 – Augusto Silva e Forró dos Três

16/08 – Forrozão Puxa Papai e Alyne e Dayvid

17/08 – Nilson Viana e Forró com Ela

