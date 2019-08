Secretaria da Saúde Pública Logomarca Governo do Estado do RN Governo do Estado do RNDomingo, 11 de Agosto de 2019 O que você procura? OK NOTÍCIA+ 1712 155 Google +90 Tarcísio Maia é escolhido no RN para estudo na área de doação de órgãos

Reunindo mais de 70 hospitais de todas regiões do Brasil, o Projeto DONORS – Estratégias para aperfeiçoar a assistência aos potenciais doadores –, incluiu o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) como o único representante do Rio Grande do Norte na sua área de estudo, que avalia pacientes com morte encefálica. O projeto é uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento (RS), em parceria com o Ministério da Saúde (MS).

A principal ação do DONORS é a realização de estudo junto a Unidades de Terapia Intensiva (UTI), incluindo a identidade e manutenção do potencial doador de órgãos, o acolhimento da família no momento da comunicação da morte encefálica e o esclarecimento dos procedimentos realizados para a doação de órgãos.

O Hospital Tarcisio Maia foi escolhido, ocupando o 37º no ranking dos hospitais credenciados pelo DONORS, em reconhecimento à sua atuação de destaque no tocante à questão da descoberta do potencial doador até o processo de doação, informou o coordenador da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HRTM, Dr. Fernando Albuerne Bezerra.

Albuerne diz, ainda, que a comissão do HRTM vem fazendo a manutenção correta do potencial doador da UTI, melhorando a qualidade dos órgãos captados e transplantados, e com essa parceria com o projeto DONORS, vai capacitar ainda mais a equipe da CIHDOTT, bem como os demais servidores da unidade hospitalar.

A CIHDOTT do Tarcísio Maia foi reativada em 2 de julho de 2016, e é formado por Dr. Fernando Albuerne Bezerra – médico cardiologista, Telma Ariana de Oliveira -assistente social, Susana Cantídio Mendes – enfermeira, Maria Suzete de Medeiros – assistente técnica em saúde, e Symoni Bento Fernandes Queiroz – psicóloga.

Sesap/Assecom