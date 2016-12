Secretaria alerta para tendência de aumento das doenças provocadas por mosquitos

Com as mudanças climáticas típicas desta época do ano, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap-RN) alerta a população para se prevenir contra as arboviroses, doenças virais que são transmitidas por meio de mosquitos, principalmente o aedes aegyptae. O período favorece a ocorrência e o crescimento de doenças como zyka vírus, dengue e chikungunya.

A orientação da Sesap é para que a população em todos os municípios do RN intensifique as medidas de prevenção, como não acumular lixo em locais impróprios e manter fechados recipientes, lixeiras, caixas d`água entre outros, evitando que a água se acumule sobre a laje ou calhas. Outra medida também é colocar areia nos vasos das plantas, entre outras.

Para combater as arboviroses, a secretaria vem intensificando ações. Recentemente, promoveu a capacitação de profissionais de saúde e militares que vão atuar no apoio aos municípios. A Sesap também está oferecendo apoio aos municípios por meio dos carros fumacê.

O problema das arboviroses foi tema do mais recente seminário que a secretaria realizou em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), que reuniu médicos, gestores e profissionais de saúde de todo o País, com foco foi no diagnóstico das três doenças e no tratamento das síndromes neurológicas associadas.

No mais recente boletim divulgado na tarde desta terça-feira (27) pela Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE), os números são os seguintes:

DENGUE: Até o momento, estão confirmados 9.634 casos, que representam 15,25% dos 63.184 casos notificados. Em 2015, no mesmo período, foram notificados 27.628 casos suspeitos. Os 10 óbitos provocados pela dengue até o momento, estão distribuídos em 5 municípios do Estado, sendo: 1 em Natal, 6 em Mossoró, 1 em Currais Novos, 1 Pedro Avelino e 1 Jardim do Seridó.

CHIKUNGUNYA: A Sesap até o momento confirmou 8.113 casos, dos 26.780 notificados. A doença prevaleceu em indivíduos do sexo feminino, sendo que mais de 72% dos casos ocorreram entre indivíduos com idade entre 20 e 69 anos. Em 2015 houve confirmação, no mesmo período, de 9 casos e notificação de 4.682 casos suspeitos.

ZYKA VÍRUS: São 164 casos confirmados este ano, num universo de 5.751 notificações. A SUVIGE detectou uma redução importante no número de notificação de zika nas últimas semanas epidemiológicas.

Com relação aos óbitos, em 2015 foram notificados 57 óbitos e em 2016 até esta semana epidemiológica, foram notificados 200 óbitos, sendo que 47 estão confirmados e os demais estão sendo investigados.